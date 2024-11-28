Какому знаку Зодиака повезет 29 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 ноября?

Один из самых чистых, светлых и счастливых дней календаря, когда удается любое дело, а удача сопутствует нам буквально на каждом шагу. При этом действовать необходимо максимально осторожно: тонка энергетика дня не выдерживает грубости, резкости, громкого тона и непарламентских выражений. В результате. Негативный энергетический ущерб может быть нанесен не только самим себе, но и на общем – можно даже сказать, мировом – уровне: это именно тот случай, когда взмах крыльев бабочки в Европе, может привести к землетрясению в Южной Америке.

Телец

Тельцам день принесет удачу во всех области деятельности – как профессиональной, так и финансовой, но лучше всего пойдут у них дела в сфере недвижимости. Причем, это коснется не только ее купли-продажи, хотя и здесь дела пойдут максимально успешно. Можно также заниматься ремонтом, особенно если представители знака давно его планировали, строительством дома или дачи, облагораживанием приусадебного участка – не стоит упускать шанс, позволяющий значительно увеличить качество своей жизни.

Читайте также: