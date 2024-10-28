Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какому знаку Зодиака повезет 29 октября

Какому знаку Зодиака повезет 29 октября

Лев / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

День, когда интуиция у человека значительно превосходит разум, поэтому очень важно прислушиваться к ее советам и подсказкам – только так удастся найти единственно правильный выход из любой ситуации. Время также благоприятно для того, чтобы отправляться в разного рода поездки – как делового, так и личного характера. 

Лев 

Львам звезды обеспечат позитивное настроение, которое они почувствуют с самого утра, под его влиянием можно будет совершить любой – как профессиональный, так и личный – прорыв. Главное, не позволить внешним обстоятельствам и токсичным людям испортить его: не стоит пинимать недружественные выпады близко к сердцу, еще лучше – и вовсе игнорировать их. 

Читайте также:

Это конец для ООН? Громкие дипломатические скандалы на саммите БРИКС в Казани

Это конец для ООН? Громкие дипломатические скандалы на саммите БРИКС в Казани

Похожие темы:

Следующая публикация