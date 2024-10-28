Какому знаку Зодиака повезет 29 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

День, когда интуиция у человека значительно превосходит разум, поэтому очень важно прислушиваться к ее советам и подсказкам – только так удастся найти единственно правильный выход из любой ситуации. Время также благоприятно для того, чтобы отправляться в разного рода поездки – как делового, так и личного характера.

Лев

Львам звезды обеспечат позитивное настроение, которое они почувствуют с самого утра, под его влиянием можно будет совершить любой – как профессиональный, так и личный – прорыв. Главное, не позволить внешним обстоятельствам и токсичным людям испортить его: не стоит пинимать недружественные выпады близко к сердцу, еще лучше – и вовсе игнорировать их.

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