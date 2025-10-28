ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
323
Время на прочтение
1 мин

Какому знаку Зодиака повезет 29 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Весы

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 29 октября?

День, когда активизируются силы зла, что представляет опасность для всего живого на Земле. Во избежание серьезного ущерба, который они могут нанести каждому из нас, рекомендуется быть бдительными и соблюдать осторожность. Нежелательно принимать важные решения — особенно, под влиянием эмоций, верить на слово малознакомым людям и, тем более, идти у них на поводу. Также очень опасно потакать своим слабостям и, вообще, делать то, о чем уже завтра — с большой долей вероятности — придется пожалеть.

Весы

Весам, которые сегодня по целому ряду — как объективных, так и субъективных — причин получат небольшую передышку от выполнения своих рабочих обязанностей, необходимо, тем не менее, подумать о том, как правильно распорядиться неожиданным входным. Несмотря на то, что соблазн посвятить его полному бездействию будет довольно велик, все-таки рекомендуется найти себе какое-то занятие. Так, решив навести порядок в бумагах, удастся найти очень важный документ, долго время считавшийся утраченным.

Дата публикации
Количество просмотров
323
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie