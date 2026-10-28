Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 29 октября?

День морального преображения, которое не только меняет нас к лучшему, но и перестраивает наш взгляд на окружающий мир с пессимистического на оптимистический.

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В такие дни с глаз как будто бы спадает пелена, которая мешает нам видеть людей и ситуации в их истинном свете. Легко обнаруживается выход из обстоятельств, которые еще вчера казались неразрешимыми — нельзя упустить такой блестящий шанс расставить все в жизни по своим местам.

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Лев

Львов ждет на редкость удачный в финансовом отношении день, когда возможны — как ожидаемые, так и совершенно неожиданные — денежные поступления из самых разных источников.

Правда, связанное с этим приподнятое настроение может толкнуть представителей знака на необдуманные траты денег — например, на покупки, которые не планировались и — даже с учетом серьезного пополнения бюджета — никак в него не вписываются, так что нежелательно с ними торопиться.

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