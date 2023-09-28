Какому знаку Зодиака повезет 29 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 сентября?

Сложный лунный день, в течение которого активизируются силы зла: они оказывают негативное влияние на все сферы нашей жизни – сопротивляться им можно, только выбирая сторону добра. Не самое лучшее время для активной работы, от новых начинаний и вовсе необходимо отказаться – ни одно дело не удастся довести до победного конца. Желательно посвятить время доведению до ума уже начатых проектов, что будет вполне логично в финале рабочей недели, к тому же, в них уже нельзя ничего испортить.

Лев

Львы смогут найти ответ на важный вопрос, причем, сделают они это не наяву, а во сне или проснувшись среди ночи. В это время подсознание не загружено ежедневными делами, поэтому сможет сосредоточиться на задаче, которую перед ним поставили, и подсказать самое оптимальное ее решение. Главное, утром не забыть все детали, которые подскажет внутренний голос – каждая из них будет иметь большое значение.

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