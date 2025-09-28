Какому знаку Зодиака повезет 29 сентября

Стрелец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 29 сентября?

День, когда нами могут овладеть страхи, тревоги и негативные мысли. В большинстве случаев они окажутся порождением положения Луны и не будут иметь к реальности никакого отношения, поэтому звезды советуют переждать — и перетерпеть — это время, не совершая решительных действий, которые не дадут положительных результатов. А вот уменьшать количество зла в своей повседневной жизни, покаявшись и признав ошибки, не только можно, но и нужно.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют действовать в соответствии с их характером, то есть, двигаться к поставленной — скорее всего, профессиональной — цели, несмотря ни на что. Возможно, препятствия будут возникать даже там, где представители знака их совсем не ожидают, но это не значит, что перед ними надо пасовать. Успеха добьются только те, кто будет гнуть свою линию до конца, — главными условиями везения станут упорство и настойчивость в решении важных задач.