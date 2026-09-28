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Какому знаку Зодиака повезет 29 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 29 сентября?
День отрицательной космической энергетики, которую астрологи часто называют «сатанинской» или «дьявольской». В такое время мы склонны совершать поступки, о которых впоследствии говорим как о серьезных ошибках.
Чтобы их избежать, нужно как можно меньше общаться с другими — особенно недоброжелательно настроенными. Особенно осторожно важно относиться к незнакомцам, которые неожиданно появились в круге нашего общения — трудно сказать, какую цель они преследуют в нашем отношении. Лучше всего — разумеется, если выпадет такая возможность — провести день в одиночестве в стенах родного дома.
Рыбы
Рыбам звезды советуют воспользоваться энергиями нынешнего дня для того, чтобы избавиться от всего, что отжило свой век и не только не радует, но тормозит их жизненное и профессиональное движение вперед.
Коснуться это может не только вещей или процессов, но и отношений с людьми, которые в последнее время перестали быть им близкими. Скорее всего, осознание необходимости расставания пришло не сразу, а постепенно, но в этот день терпение лопнет окончательно. Жалеть о случившемся не стоит — все произойдет в максимально благоприятное время, после чего жизнь начнет налаживаться.
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