Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 29 января?

День, когда мы становимся чересчур эмоциональными — мнительными и впечатлительными, что может привести к деструктивному ощущению — жалости к себе. Под ее влиянием мы можем, если можно так выразиться, сойти с дистанции, «откатившись» на несколько позиций назад — как в профессиональном и финансовом, так и в личном отношении. Поэтому сочувствие к себе — в отличие от сочувствия к другим — необходимо искоренять, до добра она не доведет. Упреки и обвинения от окружающих нас людей нежелательно принимать близко к сердцу: их поведение предопределено энергиями нынешнего лунного дня, поэтому уже завтра они придут извиняться.

Скорпион

Скорпионам наконец-то удастся помириться с теми, с кем они умудрились — как намеренно, по своей воле, так и нечаянно — поссориться в последнее время. Поскольку разлад не улучшает, а ухудшает представителям знака настроение, звезды советуют им не усугублять ситуацию, а, напротив, сделать первый шаг по ее исправлению. Вполне достаточно будет завести разговор, а все остальное сложится само по себе: слово за слово можно будет выйти из конфликта быстро и практически незаметно.

