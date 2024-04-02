Какому знаку Зодиака повезет 3 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 апреля?

День, когда ложь категорически неприемлема, даже если она, как принято говорить, произносится во спасение – то есть, должна скрыть какие-то неприятные для другого человека моменты или избавить их от страданий и переживаний. Но в данном случае лучше узнать правду, чем пребывать в неведении – так можно попасть в неприятную ситуацию. Серьезные дела в это время лучше не начинать, все равно довести их до ума не удастся. Хороших результатов можно ждать от бытовых хлопот, тут можно смело браться за самые масштабные работы.

Дева

Девы смогут начать жизнь с чистого листа, в этом – новом – их существовании све сложится так, как они хотят, а не так, как кто-то для них придумал или им навязал. Но для этого нужно, прежде всего, избавиться от всего, что мешает их движению вперед. Речь при этом может идти как о вещах, которые в виде хлама скопились дома и мешают благотворной энергии свободно циркулировать, принося в жизнь приятные моменты, но и об отношениях с людьми, которые тормозят наше движение к поставленным целям.

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