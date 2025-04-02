Какому знаку Зодиака повезет 3 апреля

Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 3 апреля?

День спокойной и неторопливой энергетики, которую можно охарактеризовать как как нейтральную: ни стремительных взлетов, ни резких падений в такие дни не случается. Главное — не нарушать космическую гармонию злыми словами и недобрыми пожеланиями, тогда высшие силы не обратят против нас свои «стрелы возмездия». В это время также нежелательно выделяться из толпы — напротив, нужно как можно лучше в ней ассимилироваться, поскольку это станет лучшим способом не попасть под раздачу, от кого бы ее угроза не исходила.

Овен

Овнам в этот день можно приступать к любым хозяйственным — и бытовым — делам, на которые они — по причине их дороговизны и трудоемкости — до сих пор не отваживались, например, серьезному ремонту. Разумеется, за один день всего не сделать, но, если начать все сегодня — хотя бы символически оторвав кусок старых обоев, — дальнейшие действия окажутся буквально обреченными на успех, так что медлить не стоит — нужно воспользоваться счастливым шансом.

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