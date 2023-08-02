Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 3 августа?

День, когда из глубины души на поверхность выходят самые неприятные человеческие качества – злоба, зависть, ненависть. Важно помнить об этом, общаясь с окружающими – в том числе, и близкими – людьми: они могут неприятно поразить нас, но к этому необходимо отнестись с пониманием. Также в это время дают о себе знать вредные привычки: даже если человек успешно от них избавился, могут снова «соблазнить» удовольствием от курения или алкогольных напитков. Необходимо показать характер и дать своим слабостям отпор.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, несмотря на сложные энергии дня, которые не самым лучшим образом отразятся на настроении, может повезти в решении финансовых вопросов. Главное в это время, чтобы кредит не превышал дебет, не стоит тратить больше, чем зарабатываешь, в противном случае можно – правда, не сейчас, а через энное время – неожиданно для себя оказаться на мели. Также необходимо обратить внимание на бизнес-идеи, которые будут приходить в голову: будучи осуществленными, они в ближайшем будущем принесут солидную прибыль.

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