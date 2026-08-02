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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
490
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 3 августа: кому сегодня удастся найти общий язык со всеми

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Скорпион

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 августа?

День революционных профессиональных и жизненных перемен, которые затронут все сферы нашей жизни.

Мощный приток энергии, который мы получим в это время, дает нам возможность достичь любой – даже самой ложной – цели, но – при одном важном условии: нельзя менять направление своего движения и отказываться от решений, принятых накануне – в таком случае на благосклонность – и, особенно помощь – Луны рассчитывать не стоит.

Возможны выгодные профессиональные и бизнес-предложения, которые уже сегодня принесут существенную прибыль.

Скорпион

Скорпионам на сегодняшний день не только можно, но и нужно назначать деловые переговоры с профессиональными и бизнес-партнерами – как нынешними, так и потенциальными.

Предстаивтелям знака, несмотря на их непростой характер, удастся найти общий язык даже с самыми упрямыми и несговорчивыми собеседниками, что сделает возможным воплощение в жизнь любых проектов. Стоит воспользоваться случаем и заняться работой над делами, которые давно находятся в условном листе ожидания: сейчас с ними удастся справиться, как говорится, одной левой.

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Дата публикации
Количество просмотров
490
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