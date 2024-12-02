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Какому знаку Зодиака повезет 3 декабря

Какому знаку Зодиака повезет 3 декабря

Дева / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 декабря?

День, который с ура, как говорится, не задастся, но уже к обеду все уладится и войдет в норму. Именно к этому времени нужно приурочить важные дела: проведение важных деловых серьезных сделок, подписание переговоров, заключение перспективных – в том числе, и в финансовом отношении – договоров. Правда, действовать в любом случае нужно спокойно и без спешки, продвигаясь к цели поэтапно и без резких движений – они в этот день дадут результат, обратный ожидаемому. 

Дева 

Девы сегодня смогут убедить любимого человека в чем угодно: неважно, что им при этом нужно сделать – оправдаться самим или оправдать кого-то другого, главное, что удастся найти единственно верные слова и убедительные факты. Особенно если представители знака проявят терпение и не сорвутся на эмоции, реагируя на непонятливость или вспыльчивость собеседника, который, волнуясь, может вести себя не совсем адекватно, но, как говорится, с кем не бывает. 

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