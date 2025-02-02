Какому знаку Зодиака повезет 3 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 февраля?

День добра и милосердия, когда можно делать только хорошее – любое зло вернется бумерангом практически мгновенно, не дав времени на обдумывание и раскаянье. Можно сочувствовать, проявлять сострадание, бороться с несправедливостью, поддерживать тех, кого сделали виноватыми без вины. Удастся также решить «зависшие» и изрядно надоевшие конфликты, которые осложняют отношения с окружающими людьми. Они с пониманием отнесутся к замечаниям, которые мы им сделаем, и даже постараются учесть свои ошибки и исправиться.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на профессиональную удачу любого уровня – от незначительного до самого высокого и сложного. Но для этого представителям знака придется выполнить одно, но очень важное условие: им необходимо будет проявить инициативу, предложив новую – оригинальную – идею или неизбитый подход к решению, казалось бы, банальной проблемы. В таком случае им удастся сделать то, перед чем спасуют другим, а, значит, привлечь к себе внимание менее удачливых коллег и, чо очень важно, своего начальства.

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