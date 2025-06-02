Какому знаку Зодиака повезет 3 июня

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 3 июня?

День, когда мы склонны к обсуждению — и бездумному осуждению — окружающих нас людей, включая как близких, так и посторонних людей. Не стоит торопиться с категоричными суждениями: во-первых, они окажутся не соответствующими реальности, а во-вторых, никто из нас не обладает достаточной степенью святости, чтобы судить других. К тому же, и это в-третьих, такая критичность — если не сказать, критиканство — не самым лучшим образом отразится на отношениях с другими людьми — особенно, с теми, кого мы любим и боимся потерять.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют начинать работу над новым проектом, который — если не лениться и не медлить с действиями — станет причиной приятных перемен профессионального характера. В результате удастся получить не только внушительную прибыль, так и значительный карьерный рост, о котором давно подумывали представители знака. Нельзя также исключать возможности перехода в другую организацию и даже в другую сферу деятельности, куда более интересу н перспективную, чем нынешняя.

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