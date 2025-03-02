Какому знаку Зодиака повезет 3 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 марта?

Первый – негативный – день лунного календаря, характеризующийся противостоянием добра и зла. Поскольку в это время они находятся на паритетных началах, особых проблем в этот день не предвидится, но делать выбор между двумя началами – светом и тенью – все равно придется, и важно, чтобы он был максимально осмысленным. Принимая любое решение, нужно хорошо подумать о том, на чью мельницу оно станет лить воду и к каким последствиям в результате приведет.

Скорпион

Скорпионы могут приступать к претворению в жизнь любых проектов профессионального свойства, что для начала рабочей легенды не только логично, но и очень удобно – в последующие дни удастся многое успеть. Впрочем, длительного времени представителям знака не понадобится – обстоятельства для работы сложатся максимально благоприятно, поэтому завершить ее удастся очень быстро, особенно если приложить определенные усилия.

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