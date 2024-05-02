Какому знаку Зодиака повезет 3 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 мая?

День, когда необходимо обойтись без резких движений – причем, касается это всех сфер нашей жизни, гармонию которой нельзя нарушать. Несмотря на то, что в энергии не будет недостатка, нельзя расходовать ее на незначительные дела: лучше всего, если будет такая возможность, аккумулировать ее, подзаряжаясь от людей и вещей, которые нам приятны: близких и родных, хобби и искусства. Если же отказаться от работы нет никакой возможности, желательно сосредоточиться на рутинном и монотонном труде.

Козерог

Козерогам звезды рекомендуют обращать внимание на факты и сведения, которые поступать к ним из самых разных источников. На первый взгляд они покажутся им разрозненными и не связанными между собой, но это не так. Постепенно все, что представители знака смогут узнать в этот день, как будто б само собой выстроится в единую цепь и – что очень важно – даст не только информацию к размышлению, но и подсказку относительно того, как нужно поступить в сложившейся жизненной ситуации.

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