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Какому знаку Зодиака повезет 3 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1424
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 3 ноября

Скорпион / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 ноября?

Сегодня даже самые пассивные и ленивые люди, почувствуют всплеск энергии. Она позволит свернуть горы – к счастью, только в переносном смысле. Плюс – уверенность в себе и своих силах, а также решительность, дающая возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело приступить к их реализации. Тот факт, что впереди два выходных, не должен никого смущать – уже в понедельник можно будет продолжить работу. 

Скорпион 

Скорпионам звезды рекомендуют проводить переговоры разной степени сложности и направленности – от профессиональной до личной аудитории: они окажутся одинаково успешными. Представителям знака удастся подобрать именно те факты, доводы и аргументы, которые убедят в их правоте самых несговорчивых собеседников, которые, в свою очередь, охотно пойдут навстречу, высказав свое согласие по тем пунктам, которые еще вчера они категорически отвергали. 

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Дата публикации
Просмотры
1424
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