Какому знаку Зодиака повезет 3 ноября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 3 ноября?

День, когда нельзя тормозить и — уж тем более! — останавливаться на пути к поставленной цели, к какой бы сфере жизни о6на ни относилась. Препятствия, возникающие на пути, могут показаться серьезными, а в некоторых случаях и непреодолимыми, но это е значит, что перед н6ими надо пасовать — напротив, секрет успеха состоит в решительном их преодолении. Почувствовав, что вера в свои силы и правильности поставленной перед собой цели, начинает иссякать, важно обратиться к тем, кто способен поднять нашу самооценку на должный уровень — прежде всего, любимым людям и друзьям.

Стрелец

Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют вспомнить об оформлении документов, которые они в своей время отложили на потом из-за боязни посещения чиновничьих кабинетов. Сегодня не только можно, но и ужо, отряхнув их от пыли, отправиться за важной для представителей знака визой. Обстоятельства для них сложатся таким образом, что ни один — даже самый грозный — начальник е сможем устоять перед их обаянием, а, значит, не решив важный для себя вопрос, они домой не уйдут.