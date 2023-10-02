Какому знаку Зодиака повезет 3 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 октября?

День негативной энергетики, когда очень легко поддаться соблазнам, искушению, слабости или стать жертвой иллюзий, поступив в результате совсем не так, как планировалось – и хотелось – изначально. Стоит ли говорить о том, что впоследствии, совершив ошибку, мы можем всерьез о ней пожалеть. Лучший способ избежать такого сценария – меньше общаться с людьми, которые могут оказать на нас негативное влияние. Также велика вероятность сердечных переживаний – преимущественно из-за разлада с любимым человеком: к счастью, они довольно быстро наладятся, пока же можно «вылечить» внутренний дискомфорт какой-либо деятельностью – профессиональной или домашней.

Водолей

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют уделить внимание собственному жилью, устроив в нем генеральную, а если такой возможности у них не будет, то хотя бы текущую уборку. Везение представителей знака будет состоять в том, что, во-первых, они обнаружат важный и нужный для них предмет, который, к своему ве6ликому сожалению, считали потерянным, и это очень их порадует. А во-вторых, выбросив ненужные им вещи, собирающие на себя негативную энергетику, они расчитят путь для будущих успехо – кстати, работать над их достижением можно будет уже завтра.

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