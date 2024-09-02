Какому знаку Зодиака повезет 3 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 сентября?

День чистой, позитивной энергии, который закладывает программу всего последующего лунного месяца. Именно поэтому прожить его необходимо максимально продуктивно – как в профессиональном, так и в личном плане. Правда, приступать к работе над важными проектами пока не стит, признаваться – или получать признания – в любви, а вот строить планы и загадывать желания, не только можно, но и нужно. Главное, в это время беречь силы – их сегодня будет не так много, как нам нужно.

Рак

Ракам звезды советуют сделать важный шаг – как в профессиональном, так и в личном плане: он на девяносто девять процентов окажется успешным. Главное – не упустить счастливый шанс, но и спешить с его осуществлением нежелательно: второпях можно допустить ошибку, которую, скорее всего, уже не удастся исправить, так что – чтобы впоследствии не жалеть о бесполезных действиях – нужно проявить терпение, осмотрительность и осторожность.

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