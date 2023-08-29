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Какому знаку Зодиака повезет 30 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
959
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 30 августа

Какому знаку Зодиака повезет 30 августа / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 30 августа?

День, когда активизируются силы зла. Под их влиянием на поверхность могут выйти самые отвратительные качества человеческого характера – мелочность, злобу, зависть, высокомерие, лживость, эгоизм, высокомерие, жадность, мстительность и многое другое. Можно попасть как под влияние мошенников, так и вод воздействие собственных инстинктов, что тоже до добра не доведет. Важные дела, намеченные на это время, лучше отложить. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – как, впрочем, и представителям других знаков Зодиака – сегодня необходимо максимально сократить общение с окружающими. Но это не значит, что им нечем будет заняться – звезды рекомендуют представителям знака посвятить максимум времени творчеству. Их креативные качества в этот день будут настолько сильны, что серьезного результата смогут достичь даже те из них, кто до сих пор ничем подобным ни занимались. 

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Дата публикации
Просмотры
959
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