Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 30 августа?

День, когда активизируются силы зла. Под их влиянием на поверхность могут выйти самые отвратительные качества человеческого характера – мелочность, злобу, зависть, высокомерие, лживость, эгоизм, высокомерие, жадность, мстительность и многое другое. Можно попасть как под влияние мошенников, так и вод воздействие собственных инстинктов, что тоже до добра не доведет. Важные дела, намеченные на это время, лучше отложить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – как, впрочем, и представителям других знаков Зодиака – сегодня необходимо максимально сократить общение с окружающими. Но это не значит, что им нечем будет заняться – звезды рекомендуют представителям знака посвятить максимум времени творчеству. Их креативные качества в этот день будут настолько сильны, что серьезного результата смогут достичь даже те из них, кто до сих пор ничем подобным ни занимались.

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