Какому знаку Зодиака повезет 30 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня - 30 августа?

День, пользующийся репутацией напряженного напряженности и конфликтного, когда пожар серьезной ссоры может вспыхнуть из-за маленькой искры любого недоразумения и непонимания. Избежать такого жизненного сценария сложно, но можно: достаточно вести спокойный и размеренный образ жизни, общаться только с приятными людьми, ни с кем не спорить, избегать скандалов и выяснения отношений. Нежелательно хвастать своим достижениями – особенно личными и финансовыми: слишком велика вероятность, сглазив самих себя, остаться в результате ни с чем.

Козерог

Козерогам, в отличие от других знаков, удастся выполнить и перевыполнить рабочий план, который они составили накануне. Главное – не торопиться, не хвататься за все дела одновременно и не менять их местами, решая задачи в строгой последовательности. Только в таком случае представители знака будут довольны собой и результатами своего труда, да и начальство, скорее всего, оценит их по достоинству, причем не только морально – в виде похвалы, но и материально – в виде премии.

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