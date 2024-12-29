Какому знаку Зодиака повезет 30 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 декабря?

День, который астрологи считают самым опасным во всем лунном календаре – разгул темных сил, которые не чувствую сопротивления, а потому становятся всесильными, создает благоприятную обстановку для совершения разного рода преступлений, неприятностей и несправедливости. Необходимо соблюдать осторожность и выставлять энергетическую защиту, которая поможет избежать негативного воздействия – как на психику, так и на жизнь в целом.

Рыбы

Рыбы, пожалуй, единственный во всем зодиакальном круге знак, которому в этот сложный день звезды приготовили приятный сюрприз. Их ждет редкий профессиональный шанс, результатом которого станут не только карьерный рост, но и серьезный финансовый успех, а также, что очень важно, известность в профессиональных кругах – весь масштаб ее значения представители знака поймут чуть позже, сейчас же главное – не упустить удачу.

Читайте также: