Какому знаку Зодиака повезет 30 июля

Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 30 июля?

Мощная энергия нынешнего дня часто создает у нас ощущение всемогущества и, как следствие, вседозволенности, что, в свою очередь, играет с самыми уверенными из нас злую шутку, заставляя совершать опрометчивые поступки. Чтобы впоследствии не пожалеть о них, необходимо сосредоточиться только на добрых помыслах и действиях. Лучшее занятие этого времени — благотворительность, которая вернется позитивным бумерангом к тому, от кого будет исходить.

Овен

Овны смогут кардинально изменить свою жизнь к лучшему одной только силой слова. Все, что они скажут в этот день, практически мгновенно станет реальностью, поэтому нежно быть очень внимательными к тому, о чем говоришь. Зато, если удастся высказаться кратко, емко и по делу, результат не заставит себя ждать. Ощущение того, что ты сам — как по мановению волшебной палочки — перевернул свою жизнь буквально с ног на голову — в прямом смысле этого слова — порадует представителей знака.

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