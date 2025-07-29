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Какому знаку Зодиака повезет 30 июля
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 30 июля?
Мощная энергия нынешнего дня часто создает у нас ощущение всемогущества и, как следствие, вседозволенности, что, в свою очередь, играет с самыми уверенными из нас злую шутку, заставляя совершать опрометчивые поступки. Чтобы впоследствии не пожалеть о них, необходимо сосредоточиться только на добрых помыслах и действиях. Лучшее занятие этого времени — благотворительность, которая вернется позитивным бумерангом к тому, от кого будет исходить.
Овен
Овны смогут кардинально изменить свою жизнь к лучшему одной только силой слова. Все, что они скажут в этот день, практически мгновенно станет реальностью, поэтому нежно быть очень внимательными к тому, о чем говоришь. Зато, если удастся высказаться кратко, емко и по делу, результат не заставит себя ждать. Ощущение того, что ты сам — как по мановению волшебной палочки — перевернул свою жизнь буквально с ног на голову — в прямом смысле этого слова — порадует представителей знака.
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