Какому знаку Зодиака повезет 30 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 июня?

День, символом которого является колесо, возвращает в наше жизнь прошлое. Как правило, оно принимает самые разные обличья – от неожиданного появления старых знакомых до воспоминаний и ощущения дежавю. Смысл у этих явлений и проявлений будет один: проработка старых моральных долгов и закрытие этого "гештальта", после чего можно будет начать жизнь с нового – чистого – листа.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов – с большой долей вероятности – ждут приятные перемены в личной жизни. Те, кто пока еще не встретил свою вторую половинку и находится в активном поиске, вполне могут обрести того, кто, образно говоря, составит им компанию на ближайший – возможно, продолжительный – промежуток времени. Не обойдет судьба своим вниманием и тех, кто давно состоит в браке – как официальном, так и гражданском: они могут рассчитывать на перезагрузку своих отношений. Главное, верить в свою привлекательность в глазах противоположного пола: вряд ли кто-то полюбит человека, который не любит себя.

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