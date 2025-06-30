Какому знаку Зодиака повезет 30 июня

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 июня?

День, когда, несмотря на понедельник, на активные действия у нас банально не хватит сил, поэтому их не стоит тратить на важные дела, а вот для наблюдений и связанных с ними размышлений время походит идеально. Подключившаяся к разуму интуиция позволит проникнуть в тайны, которые давно не дают нам покоя, и разгадать их. В это время также можно разрешить старые конфликты, из которых мы на протяжении долго времени не видели выхода – похоже, в этот день его наконец-о удастся отыскать, причем – с пользой для обеих сторон.

Стрелец

Стрельцам, которые по какой-то – объективной или субъективной – причине еще не определились с делом всей своей жизни, сегодня повезет – они смогут понять, чем хотели бы заниматься. Вывод, который они сделают, во многом будет зависеть от отпущенных им природой талантов и способностей, которые они до сих пор скрывали не только от окружающих, но и от самих себя. Возможно, им – что странно для представителей этого знака – не хватало уверенности в своих силах, но сегодня ситуация изменится коренным – и позитивным – образом.

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