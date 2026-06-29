Какому знаку Зодиака повезет 30 июня

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 июня?

День – или хотя бы некоторую его часть – несмотря на его будний статус необходимо посвятить отдыху, причем, не обязательно пассивному – он может активным и деятельным, но направленным на восстановление моральных и физических сил. В ближайшее время они нам понадобится для работы над новыми – и очень важными – профессиональными проектами.

Время благоприятно для примирения с людьми, с которыми мы поссорились –сегодня мы сможем найти с ними общий язык, который не смогли найти в момент ссоры. Самое главное в это время – не раздражаться по пустякам, чрезмерная эмоциональность не лучшим образом отразится как на настроении, так и на отношениях с людьми.

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Стрелец

Стрельцам удастся решить важный – для кого профессиональный, а для кого житейский – вопрос, который давно стоял на повестке дня. Для этого им придется посоветоваться, но не с авторитетными людьми, кем бы – родными, друзьями или начальством – они ни были, а… с самими собой.

Только внутренний голос, который учитывает все нюансы без исключения, сможет взвесить все доводы «за» и «против» и подсказать единственно верный вариант действия – ему и нужно неукоснительно следовать.

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