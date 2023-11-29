Какому знаку Зодиака повезет 30 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 ноября?

День, когда любые события не случайны – они являются отражением наших действий и даже мыслей, которые мы позволяли себе в предыдущий жизненный период. Главное в такие дни – обращать внимание на то, что происходит, и делать из случившегося выводы на будущее – они позволят избежать ошибок впредь. Самым важным качеством в общении с другими людьми должна стать тактичность – обидев кого-то из окружающих, можно оказать самому себе плохую услугу.

Весы

Весам звезды обещают успех во всех сферах жизни и деятельности – чем бы они ни занимались в это время, удача им гарантирована, так что не стоит упускать редкий счастливый шанс. Правда, получится это с одним условием: прежде чем начать действовать, необходимо тщательно обдумать план работы и не менее скрупулезно просчитать все возможные риски. Будет обидно, если в самый важный и ответственный момент обстоятельства, которые не учли представители знака, помешают движению вперед.

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