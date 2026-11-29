Скорпион / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни 30 ноября — 1 декабря?

Нынешние дни непосредственно связаны с усилением умственных способностей, что самым непосредственным образом коснется каждого из нас. В это время можно решать любые — даже самые сложные — интеллектуальные задачи, получать новые знания и передавать окружающим те, что уже имеются у нас в наличии.

Реклама

В такие лунные дни также многое тайное становится явным — завеса спадает даже с тех загадок, которые до сих пор считались неразрешимыми. Поэтому звезды не рекомендуют нам встречаться с людьми, от которых мы что-то скрываем, поскольку мы обязательно проговоримся.

Реклама

Скорпион

Скорпионам можно –и нужно — заниматься важными бытовыми и хозяйственными делами, до которых к них до сих пор не доходили руки. Сегодня их удастся решить не только максимально удачно, но и очень быстро сделав — разумеется, при помощи специально обученных людей — то, на что раньше ушло бы от нескольких дней до недели.

Результатом станет повышенная комфортность их жизни, которая позволит им в полную силу развернуться в деловом и профессиональном отношении, поскольку для них очень важен благополучный тыл.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров