Какому знаку Зодиака повезет 30 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 октября?

День, когда не бывает случайных событий: все, что происходит с человеком, предопределено им самим и обусловлено его поведением в предыдущий жизненный период. Важно помнить, что все, что случится в это время, не кара небесная, а урок, который необходимо "выучить" и сделать из него выводы. Необходимо также обратить внимание на реакцию, которую будут вызывать у нас другое люди: их поведение отзеркалит наши собственные действия.

Телец

Тельцам звезды предоставят большие возможности – прежде всего в профессиональной и финансовой сфере, которые ни в коем случае нельзя будет упустить. Представителям знака необходимо преодолеть свою медлительность и индифферентность, собраться, активизироваться и начать действовать, в противном случае счастливый шанс может и ускользнуть. Главное, чтобы поступки были только во благо – как себе, так и окружающим: зло – даже в незначительном количестве – вернется, многократно увеличившись.

Читайте также: