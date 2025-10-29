Какому знаку Зодиака повезет 30 октября

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 30 октября?

Нынешний день, энергия которого непосредственно связана с нашим родом, астрологи советуют посвятить близким и любимым людям. Имеет смысл вспомнить обычаи и традиции, свойственные семье, к которой мы принадлежим, и вернуть их к жизни — таким образом удастся подпитаться «соками» генеалогического древа, которые могут многое в нашем существовании изменить к лучшему.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание не на личную жизнь, как другим, а на профессиональную деятельность. Им не только можно, но и нужно приступать к реализации нового проекта, подготовкой к которому они занимаются уже довольно долгое время. Тем не менее именно нынешний день является максимально удачным для старта, поэтому не стоит терять возможность преуспеть — как в профессиональном, так и в финансовом отношении.