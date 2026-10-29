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Какому знаку Зодиака повезет 30 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 30 октября?
День, когда даже самые пассивные и ленивые люди, почувствуют всплеск позитивной и созидательной энергии. Многим из нас она позволит, ощутив невиданный прилив сил, свернуть горы — разумеется, в переносном смысле — как в профессиональном, так и в бытовом отношении.
К этому стоит прибавить уверенность в себе и своих силах, а также решительность, которая даст возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело приступайте к их реализации.
Близнецы
Близнецам на этот день звезды назначать романтическое свидания с любимым человеком, даже если в отношениях с ним давно закончился конфетно-букетный период, и они вошли в официальную стадию.
Встречу удастся провести не только с удовольствием, но и с пользой — получится поговорить о том, что давно не дает представителям знака покоя. Главное — не давить на собеседника, заставляя его принять решению, к которому он, вполне возможно, пока еще не готов.
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