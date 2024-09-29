Какому знаку Зодиака повезет 30 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 сентября?

День, энергию которого нельзя тратить впустую – ее надо направить на решение действительно важных, значимых задач. В таком случае удастся добиться важного результата – продвинуться вперед, прежде всего, в карьерном смысле, но и личные проблемы будут улажены и урегулированы наилучшим образом. Важный вопрос, над разгадыванием которого мы бьемся уже не один день, решится сам собой, но для этого надо его «отпустить» – перестать думать о нем.

Овен

Овнам никак нельзя упустить шанс, который предоставляет им этот день – он исключительно благоприятен для любых финансовых операций: заключения сделок, подписания контрактов, достижения деловых договоренностей, рассчитанных на длительную перспективу. В любом случае все нынешние действия, затрагивающие материальную сферу жизни, позволят преуспеть в профессиональном отношении и неплох заработать.

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