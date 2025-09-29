Какому знаку Зодиака повезет 30 сентября

Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 30 сентября?

День, когда обязательно нужно уделить время своей семье. Общение с близкими людьми нужно не только нашим близким, но и нам самим: поддержка — преимущественно моральная — которую они могут нам оказать бесценна и очень нужна в это время, впрочем, как и всегда. На позитиве пройдет общение и с другим людьми — как знакомыми и даже незнакомыми. Все они будут охотно идти на контакт и соглашаться с нашими доводами, что позволит легко решить спорные вопросы, на что раньше ушло бы много времени и сил.

Телец

Тельцы смогут вернуть расположение человека, с которым они поссорились и, к своему большому сожалению, никак не могут помириться. Правда, для этого им придется не только признать, что они во многом — а, возможно, и во всем — были неправы, но и сделать соответствующие выводы на будущее. В таком слу4чае обиженный ими человек обязательно пойдет им навстречу и великодушно позабудет все, что они ему наговорили, а в некоторых случаях и сделали.

