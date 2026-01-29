Рак / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 30 января?

День, когда жизнь, сделав круг, возвращает нас в ситуацию, которую мы в свое время не завершили, чтобы либо поставить в ней окончательную точку, либо продолжить ее, переведя на качественно новый уровень. Также в это время к нам могу приходить люди, в отношениях с которыми до сих пор не «закрыт гештальт» — они должны нас научить чем-то очень важному или исправить ошибки, совершенные некоторое время назад — не стоит упускать такой шанс.

Рак

Ракам, которых именно сегодня ждет неожиданное, а потому особенно приятное денежное поступление, звезды рекомендуют не бежать сразу по магазинам. В таком случае велик риск — на волне позитивных эмоций — спустить все до копейки на приятные, но в большинстве своем бесполезные мелочи, в результате чего на более серьезную покупку, о которой давно мечтали представители знака, времени может уже не хватить. Так что очень важно никуда не торопиться, а подумать о том, как грамотно распорядиться свалившимися на голову деньгами.

