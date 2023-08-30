Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 31 августа?

День кристальной чистоты и гармонии, когда наказуемым может стать любое негативное проявление человеческой натуры. В это время нельзя не только завидовать, злобствовать или проявлять агрессию по отношению к другим людям, но и даже повышать на кого-либо голос. Нежелательно также предаваться депрессии, погружаясь в грустные и печальные мысли – они могут значительно осложнить нынешнее, не самое плохое, положение дел.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам нужно использовать позитивные энергии нынешнего дня для того, чтобы наладить личную жизнь – точнее, помириться с близким человеком, с которым рассорились в значительной степени по собственной вине. Главное в этой истории – не только признать ее, но и – четко и решительно – сказать об этом вслух. Близкий человек обязательно оцени смелость и доброжелательность представителей знака и охотно пойдут им навстречу особенно если они пообещают сделать выводы из случившегося.

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