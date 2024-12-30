Какому знаку Зодиака повезет 31 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 31 декабря?

День, хоть и слабой, но позитивной энергетики, которая дает надежду – и шансы – на исполнение заветных желаний, которые до сих пор казались несбыточными. Главное, как ни странно это прозвучит, не торопиться с активными действиями – сегодня нужно планировать их, а также разрабатывать тактику и стратегию достижения поставленных целей. В такое время также хорошо избавляться от вредных привычек и неприятных жизненных моментов и «нарисовать» желаемые перемены, путем детальной их визуализации.

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать себя немого волшебниками =- сегодня им под силу воплотить в жизнь одну свою мечту, возможно, самую заветную и смелую. Причем, понадобится им для этого совсем немного: позитивного мышления, подразумевающего настрой на хорошее, и небольшой визуализации будет вполне достаточно. А результат, хоть это и прозвучит фантастически, порадует практически сразу – в крайнем случае, завтра.

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