Телец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 31 декабря?

День, когда не стоит заниматься важными — прежде всего профессиональными и финансовыми делами, их нужно перенести на другое время. Сегодня же звезды рекомендуют сосредоточиться на домашних хлопотах, что перед праздником уместно и логично. Также не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью, нынешний день — прекрасное время для того, чтобы стать для кого-то тайным Сантой.

Телец

Тельцам — особенно тем из них, кто в последнее время не может найти общий язык с любимым человеком — сегодня имеет смысл попытаться выяснить с ним отношения. Представителям знака удастся не только высказаться, очертив причины собственного недовольства, но и услышать любимого человека — понять, чем он доволен, а чем — нет, и как он видит ситуацию в развитии. Если беседа пройдет на таком — конструктивном — уровне, Новый год можно будет встретить в максимально позитивной и комфортной моральной обстановке, а что еще нужно людям в предпраздничный, а затем и праздничной день?

Реклама

Читайте также: