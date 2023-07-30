Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 31 июля?

Большая часть нынешнего лунного дня, как правило, проходит под знаком негативной энергетики: звезды устраивают каждому из нас испытания на выдержку, которое в состоянии пройти только те, кто организовать свои внутренние ресурсы и преодолеть препятствия, которые неизбежно возникнут на пути. Велика вероятность ссор и конфликтов, которые в большинстве случаев будут возникать без всяких на то поводов – то есть, разгораться из-за пустяка, а вот загасить их «пламя» окажется совсем не так просто – на это уйдет масса сил и времени. Избежать такого развития событий можно, проявляя максимум терпения в отношении тех, с кем придется общаться – особенно это касается родных и близких людей.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, несмотря на понедельник, желательно посвятить отдыху, а еще лучше – отправиться в отпуск на несколько дней. Куда при этом отправятся представители знака, решать только им – сожалению, в наше время такой выбор ограничен, но найти место, где – разумеется, относительно – тихо и спокойно, все-таки можно. Главное, что в результате удастся восстановить силы – как моральные, так и физические, которые изрядно ослабели в последнее время – это позволит уже через неделю с энтузиазмом приступить к работе.

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