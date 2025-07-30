Какому знаку Зодиака повезет 31 июля

Рыбы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 31 июля?

День благоприятен для любых действий, которое преображают и облагораживают окружающее пространство. Браться можно только за те проекты, которые направлены на созидание, от любого разрушения, даже если его цель — расчистить «площадку» для чего-то нового, сегодня лучше отказаться. Также в этот день необходимо обратить пристальное внимание на сны — они, скорее всего, окажутся пророческими.

Рыбы

Рыбам — особенно тем из них, кто уже некоторое, продолжительное или не очень, время — находится в ссоре с близким человеком, получит прекрасную возможность наладить испортившиеся отношения. Интересно, что результат не потребует от них сколько-либо серьезных усилий — достаточно будет просто проявить понимание и снисхождение по отношению к человеку, который ошибся, но теперь понял, что был неправ, и готов это признать.

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