Какому знаку Зодиака повезет 31 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День избавления от старых, до сих пор нерешенных проблем – это станет возможным благодаря встрече с прошлым, которая – в большей или меньшей степени – произойдет в жизни каждого из нас. Удастся вернуть к жизни проекты, отложенные до лучших времен: похоже, они настали, поэтому можно – и нужно – приступать к их завершению. Наконец-то решатся проблемы в отношениях с близкими людьми, которые уже давно являются "замороженными" – сегодня они могут сдвинуться с мертвой точки. Время благоприятно для того, чтобы уделить время себе: своему душевному и физическому состоянию.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы сегодня могут рассчитывать на успех во всех сферах жизни, но особое внимание им стоит уделить своим профессиональным делам – они окажутся на редкость удачными. Правда, для того чтобы преуспеть, представителям знака необходимо соблюсти одно, но при этом очень важное условие: действовать необходимо активно и стремительно. Любое промедление отбросит назад и сделает сомнительным любые достижения, поэтому желательно не лениться и работать не покладая рук, принимая решения молниеносно.

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