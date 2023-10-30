Какому знаку Зодиака повезет 31 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в этот день сегодня – 31 октября?

Окружающий мир подобен зеркалу, от внимания которого не ускользает ни одна – даже незначительная – мелочь, поэтому очень важно обращать внимание на события, которые будут происходить в это время, и прислушиваться к мнению людей, являющихся авторитетами в той или иной области – как в профессии, так и в личной жизни. К непоследовательности, которую сегодня могут демонстрировать окружающие, необходимо относиться с пониманием – их поведение не более чем влияние Луны, которое скоро сойдет на нет.

Телец

Тельцам, особенно тем из них, кто любит охотиться на редкие и ценные вещи, звезды рекомендуют отправляться на шопинг. В какую бы точку продажи они ни пошли – от антикварной лавки до магазина секонд-хенд, – им удастся откопать (иногда в переносном, а иногда и в буквальном смысле) уникальную вещь, которая украсит их коллекцию или придаст изюминку их внешнему облику.

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