Какому знаку Зодиака повезет 31 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 31 октября?

У астрологов нынешний день пользуется репутацией самого опасности во всем лунном календаре. С негативной энергией, которая полностью овладевает жизнью и людьми, справиться сложно, но, если мы хотим прожить это время максимально эффективно, это не только можно, но и нужно сделать. Главное, не общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми: сегодня сила будет на их стороне, поэтому победить зло в открытом противостоянии не получится. Если человек понимает, что не сможет сдержаться и проигнорировать недружественные выпады, лучше вообще не выходить из дома.

Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют заняться собственным домом. Кто-то из представителей знака может возразить, что он и так содержится в чистоте и порядке, но это не значит, что нельзя найти в нем место для приложения своих сил. Почему бы им, например, не избавиться от лишних вещей: подарков, сделанных неприятными людьми, или пыли, скопившейся в самых недоступных уголках – это поможет открыть путь для позитивно энергии, что качественно улучшит жизнь во всех ее сферах.

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