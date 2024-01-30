Какому знаку Зодиака повезет 31 января - 1 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 31 января и 1 февраля?

Время революционных преобразований, которые раз и навсегда меняют как качество жизни, так и ее вектор – она начинает двигаться совсем в другом направлении. Но добиться важных – и нужных – результатов смогут только те, кто избежит сомнений: неуверенность в себе сведет на нет любые – даже самые настойчивые – действия и старания.

Овен

Овны в эти дни смогут добиться любой цели, которую поставят перед собой, причем касается это как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Особенно если представители знака не побоятся – и не постесняются – проявить свое "фирменное" качество – упорство, а в некоторых случаях и упрямство. Только с его помощью можно будет справиться со всеми вызовами и смести препятствия, которые вырастут на пути.

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