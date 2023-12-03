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Какому знаку Зодиака повезет 4-5 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Какому знаку Зодиака повезет 4-5 декабря

Стрелец / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 4 и 5 декабря?

22-й лунный день, которые растянется на двое календарных суток, благоприятен для получения новых знаний, умений и навыков, а также для обретения мудрости, которая вполне может облегчить жизнь и улучшить ее качество. К обращениям за помощью, которых в эти дни будет больше, чем обычно, необходимо относиться дифференцировано – проще говоря, приходить на выручку стоит только к тем, кто действительно нуждается в поддержке. Также в это время не стоит никому лгать – достичь поставленной цели все равно не удастся, а вот испортить себе репутацию – вполне. 

Стрелец 

Стрельцы неожиданно для себя обнаружат, что человек, к которому они испытывают искреннюю, но тайную симпатию, так же тайно симпатизирует им. Пока трудно сказать, станет ли этот факт началом долговременных и серьезных отношений, тем более что в судьбе каждого представителя знака он проиграется по-своему. Но это никак не умаляет тех приятных эмоций, которые могут быть получены в результате, а это уже немало. 

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Дата публикации
Просмотры
2955
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