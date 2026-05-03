Какому знаку Зодиака повезет 4-5 мая

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 4-5 мая?

В 18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, под угрозой находится человеческая личность – точнее, ее исключительность и неповторимость. Вместо того, чтобы принимать решения самостоятельно, мы обращаемся к опыту других людей, принимая на веру их точку зрения.

В лучшем случае это приводит к ошибкам, в худшем – к разного рода потерям, вследствие которых мы вместо пользы получаем вред, а в особо сложных случаях и убытки. Не стоит поддаваться чужому влиянию – и, особенно, давлению – в любой ситуации, как бы ни сложились обстоятельства, нужно стоять на своем, тогда впоследствии жалеть о своем поведении не придется.

Водолей

Водолеям – в отличии от остальных членов зодиакального круга – в эти дни не только можно, но и нужно начинать работу над новыми профессиональными проектами, особенно если они имеют отношение к творчеству. Главное, как ни странно это прозвучит, преследовать исключительно собственные интересы, поскольку оии в это время окажутся единственно правильными – во всяком случае, для них самих. В быту на любые нуждающиеся в решении вопросы также необходимо смотреть с креативной точки зрения: такой – уникальный – подход со временем можно будет даже запатентовать.

