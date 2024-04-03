Какому знаку Зодиака повезет 4 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 апреля?

Нынешний день отличает нехватка энергии, поэтому к ее тратам необходимо относиться ответственно. Не стоит транжирить ее на дела и разговоры, которые не имеют для представителей знака особого значения, и могут подождать хотя бы до завтра. Также в это время с большой долей вероятности можно столкнуться с проявлением чужой агрессии, не стоит отвечать на нее симметрично – можно попасть в весьма неприятную ситуацию, лучше проигнорировать недружественный выпад. Нежелательно делать покупки, особенно серьезные – скорее всего, они окажутся пустой тратой денег.

Лев

Львы, которым звезды рекомендуют заняться интеллектуальной деятельностью, удастся решить важный профессиональный вопрос, над которым они уже довольно долгое время бьются без какой-либо надежды на успех. Сегодня им повезет: успех по достоинству оценит непосредственное руководство, которое привлечет представителей знака к работе над перспективным и интересным проектом, а там и финансовое вознаграждение подтянется.

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