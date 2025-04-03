Какому знаку Зодиака повезет 4 апреля

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 апреля?

День, когда каждый из нас чувствует невероятный прилив сил, что, в свою очередь, делает нас чересчур самоуверенными, и это может сыграть с каждым из нас злую шутку. Замахнувшись на то, что нам объективно не по силам, можно потерпеть поражение, даже не начав действовать, причем, это опасно во всех жизненных сферах — как деловой и финансовой, так и личной. Важно также помнить о том, что любое сказанное в этот день слово может мгновенно материализоваться, поэтому осторожность — особенно в пожеланиях кому-либо зла — не помешает. Касается это и желаний: будучи загаданными сегодня, они сбудутся практически сразу — времени на корректировку не будет.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на успех в любой — максимально важной для каждого из представителей знака — сфере, поэтому неудивительно, что кто-то из них захочет заключить важный профессиональный контракт, а кто-то — устроить свою личную жизнь. Вот только удача улыбнется прежде всего тем, кто в любом случае станет заботиться не только о собственной выгоде, но и о благополучии окружающих — особенно родных и близких — людей, так что эгоизм сегодня не приветствуется.

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