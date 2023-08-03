Какому знаку Зодиака повезет 4 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 августа?

Энергии дня таковы что необходимо быть внимательными и осторожными, неосмотрительность и беспечность может дорого обойтись. Не стоит никому – даже если речь идет о близких людях – верить на слово, это тот случай, когда стоит придерживать принципа «доверяй, но проверяй». Опасения должны вызывать любые новые – непроверенные – идеи и предложения, они могут оказаться иллюзией, обманом или ошибкой. Нежелательно давать обещания, даже если они касаются похода с ребенком в кафе-мороженое – сдержать слово по какой-то причине не удастся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы могут столкнуться с завистью со стороны кого-то из окружающих их – возможно, близких – людей, но, несмотря на негативные эмоции, которые это у них вызовет, звезды утверждают: слу4чившееся – повод не для огорчения, а для гордости. Если представителям знака завидуют – вне зависимости от того, касается это их профессиональной деятельности или личной жизни – значит, они достигли положения, о котором остальные могут только мечтать.

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